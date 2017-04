Värske miss aitas selgitada Raplamaa missivalimiste fenomeni

"Meeskond on hea, kui meeskond on hea ja kui on palju toetajaid ning osalejaid, niiviisi saabki see üritus teoks," rääkis Miss Raplamaa korraldaja Maris Laev ETV saates "Ringvaade", miks missivalimised Raplamaal nii populaarsed on.

Raplamaal on missi valitud juba 23 aastat ning tänavune Miss Raplamaa on 18-aastane Grit Tarvis. "Ma saan erinevatel Eesti- ja Raplamaa üritustel Raplat esindada selle tiitliga. Kindlasti tuleb see mulle ka tulevikus kasuks, kuna ma sain sellel üritusel enesekindlust ja kõike eluks vajalikku," rääkis Tarvis, mida ta tiitliga peale hakkab.

Laev ütles, et võistlusel saavad tüdrukud näidata oma julgust, sära ja talenti. "Just see, et tüdrukud saaksid ise kogemusi. Avalikku esinemist, lavakogemust ja erinevate inimestega suhtlemist," rääkis Laev positiivsetest kogemustest missivalimistel.

Miss Raplamaa 2017 I printsess on Brigita Schmidt, II printsess Elina Rassmann ja Publikumiss Elina Rassmann.