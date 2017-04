Kuula, milliseid laule mängiti enim Raadio 2 eetris märtsis

Märtsikuus kogusid Raadio 2 eetris enim mängukordi need lood:

1. Jüri Pootsmann - "Silmades"

2. Ariadne - "Feel Me Now"

3. Chance the Rapper feat. Knox Fortune - "All Night"

4. The Knocks - "Trouble" (feat. Absofacto)

5. Katy Perry - "Chained To The Rhythm" (feat. Skip Marley)

6. Flank - "Open Your Heart"

7. Jamiroquai - "Automaton"

8. Ofenbach - "Be Mine"

9. Temples - "Strange Or Be Forgotten"

10. Karl-Erik Taukar - "Ei"

11. Future Islands - "Ran"

12. Lorde - "Green Light"

13. The Chainsmokers & Coldplay - "Something Just Like This"

14. Ed Sheeran - "Shape Of You" (Stormzy remix)

15. Kerli - "Spirit Animal"

16. Calvin Harris feat. Frank Ocean & Migos - "Slide"

17. Dead Furies - "Hey Boy Hey Girl"

18. Jain - "Heads Up"

19. Frankie Animal - "Nightlights"

20. Baloji - "Spoiler"