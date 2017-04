Välismaa youtuberid reageerisid Tommy Cashi videotele

Youtuberitel oli Tommy Cashi kohta mitmeid arvamusi. Kui mõned arvasid, et tema videod on liiga julged, siis teised pidasid seda tõeliseks kunstiks. Cashi võrreldi näiteks kuulsa Lõuna-Aafrika bändiga Die Antwoord.

"See tüüp on tõesti kunstnik, kõik tema muusikavideod on väga visuaalsed. Ma ei saa aru, millest ta räpid, aga need videod ületavad sõnad," rääkis üks youtuberitest.

Video on ülipopulaarne, seda on klikitud juba 825 653 korda.