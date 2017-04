"Õhtujutu" unelaul sai 27 aastat hiljem uue versiooni

"Ma olin kümneaastane ja ma laulsin seda vana raadiomaja stuudios. See võttis aega vähemalt neli tundi ja oli mulle kohutavalt raske," meenutas Teder "Vikerhommikus".

Ta arvas, et sai laulu sisse laulda umbes sada korda, kuid oli väga uhke, kui seda esmakordselt raadios kuulis. Täiskasvanuna on Tederil ette

tulnud olukordi, kus ta on pidanud seda laulu isegi ruuporisse laulma. "Aastate jooksul on see ikka välja tulnud ja ma olen tegelikult väga palju pidanud seda erinevatel koosviibimistel esitama," tõdes Teder.

Teder laulis nüüd, 27 aastat hiljem "Õhtujutu" unelaulu taas sisse. "Tore tunne on kuulata," kiitis Teder loo uusversiooni.