EV100 uudised ja sündmused koondatakse mobiilirakendusse

EV100 juubelipidustused algavad juba 16. aprillil suure kubermangupiiri kustutamise matkaga. Nimelt möödub sajand eestlaste asualade ühendamisest ning Eestimaa ja Liivimaa kubermangu vahelise piiri kaotamisest.

Samuti saab äpist ülevaate Eesti Vabariigi sajanda sünnipäeva tähistamise uudistest ning sündmustest ja panna üritustest kokku enda kava. EV100 programm on avatud, seega on info pidevalt uuenev. Programm kestab kuni 2. veebruarini 2020. Rakendus on saadaval eesti, inglise ja vene keeles.

Vajutades äpis südame nupule, ilmub kaardile inimese asukohta tähistav helendav täpike. Nii saavad kõik Eestis ja ka parasjagu eemal viibivad inimesed märku anda, et hoolivad oma maast. EV100 avasündmusel 16. aprillil saab nii ETV vahendusel kui ka äpis vaadata, kuidas Eesti kaart ja ka maailmakaart täpikestega täituvad. "Loodetavasti leiab kinnitust vana tõdemus, et igas maailma sadamas on vähemalt üks eestlane," lausus EV100 korraldustoimkonna juhi Jaanus Rohumaa.

Äpi saab tasuta alla laadida siit: Google Play ja iTunes.