Saaremaa lehmad on Vikerraadio püsikuulajad

"Vikerraadio on minul mänginud 21 aastat, kui ma olen siin laudas lehmi lüpsnud üksinda. Kõlarid on siin laudas seina peal ja kõige esimese muusika saavadki vastsündinud vasikad, sest kõlarid on täpselt vasikabokside ees. Nendest saavad kunagi lehmad, kes on harjunud selle muusikaga," rääkis Ellik "Vikerhommikule".

Ellik tõdes, et kui vahepeal elekter ära läheb, siis lehmad suunavad pilgud kohe lauda seinal asuvate kõlarite poole. "Nad teavad, et sealt tuleb midagi head," kinnitas Ellik.

48-aastane Ellik rääkis, et Vikerraadio on tema kaaslaseks olnud juba lapsepõlvest saati, kui ta vanaemaga heina tegi. "Panime raadio keset heinakaart ja pool 12 panime patareidega raadio mängima ja ootasime "Järjejuttu". See oli meie jaoks nii püha," meenutas Ellik.