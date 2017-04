Popmuusika superstaar The Chainsmokers esineb Weekend Festivalil

Bänd on Grammy ja American Music Awardsi võitja ning nende videot "Closer" on Youtube´i keskkonnas vaadatud rohkem kui 1,3 miljardit korda. The Chainsmokersi show on tänavuse suve suurim ja aktuaalseim pop-show Eestis, teatavad korraldajad.

The Chainsmokersi liikmed Andrew Taggart ja Alex Pall segavad oskuslikult indie-, tantsu- ja popmuusikaelemente. Läbilöögisingel "#Selfie" tõusis Billboardi tantsumuusikatabelis kohale number üks ning seda osteti rohkem kui kümme miljonit koopiat. 2015. aastal andis bänd rohkem kui 300 show´d üle maailma, sealhulgas nimekatel festivalidel nagu Lollapalooza, Firefly, Tomorrowland ja Ultra. 2016. aastal ilmunud singel "Closer" hakkas suvel edetabelites ülespoole rühkima ning jõudes kõrgeimale positsioonile, jäi sinna rohkem kui kümneks nädalaks. The Chainsmokersi debüütalbum "Memories... Do Not Open" ilmub 7. aprillil.

Lisaks kinnitas Weekend Festival Baltic 3.-5. augustini toimuva festivali esinejate hulka Don Diablo, GTA, Syn Cole, Wild Motherfuckers, Alma, [Ex] Da Bass, Andres Puusepp ja Bombossa Brothers.

Eelnevalt on festival 2017. aasta augustiks kinnitanud järgnevad artistid: Alan Walker, Alesso, Alex Mattson, Alok, Armin van Buuren, Bass Modulators, Brennan Heart, Cheat Codes, Clean Bandit, deadmau5, Futuristik, Jauz, Kristjan Hirmo, Kungs, Macky Gee, Madison Mars, Martin Garrix, MHKL, NOËP, Proteus, Púr Múdd, Radical Redemption, Rae Sremmurd, Sub Focus, Tchami ning Tungevaag & Raaban. Festivali lõplik esinejatenimistu tehakse teatavaks hiliskevadel.

"Closer":