Kümneaastane dirigent: mulle ei meeldi muusika, mis on väga vali

Kümneaastane dirigent Kasper Joel Nõgene ütles saates "Hommik Anuga", et tal on väga hea meel, et kõik klassikaaslased olid nõus tema mõttega, et luua orkester. "Orkestri loomise mõte tekkis muusikaõpetaja sünnipäeval, kus ma juhatasin ühte lugu ja ta ütles mulle, et sinust saab dirigent ning see jäi mulle lihtsalt pähe," selgitas ta ja sõnas, et samuti on teda inspireerinud vanaisa Endel Nõgene, kes on samuti dirigent.

"Vanaisa on öelnud, et ei tohi enda dirigeerimisega väga suureks minna, aga ei tohi ka väga väikseks jääda," sõnas Nõgene ja kinnitas, et tema üheks unistuseks on juhatada koori üldlaulupeol.

"Mulle meeldivad kõik lood, mis on vähemalt ilusad," selgitas ta ja lisas, et talle ei meeldi muusika, mis on väga vali, kuna see muutub lärmiks. "Orkestrimuusika on aga alati ilus ning ei muuta lärmiks," ütles Kasper Joel Nõgene ja tõdes, et orkestrimuusika ei ole nagu räpp, mis käib siia ja sinna.

Dirigent saab Nõgene arvates sellest inimesest, kes saab lõpuks aru, mida on vaja, ning kes suudab rütmis püsida. "Ma jään vahel rütmist maha, aga seda juhtub harva," mainis ta ja tõdes, et vahel väsivad dirigeerides käed ära. "Seda juhtub mul ainult siis, kui ma olen väga pikka aega dirigeerinud."

Möödunud nädalal oli Kasper Joel Nõgenel ka sünnipäev ning kingituseks soovis ta endale saada rohelist ühiskaarti. "Praegu ei ole ma veel uue kaardiga jõudnud sõita, sest ma jäin pärast sünnipäeva haigeks," ütles ta ja lisas, et siiani on ta ainult õpilaspiletiga sõitnud. "Rohelise kaardiga on mugavam ja see on mul koguaeg rahakoti vahel."

Lisaks intervjuule Kasper Joel Nõgesega sai "Hommik Anuga" saates kuulda ka Tallinna 21. kooli orkestrit, mida Nõgene juhatab.