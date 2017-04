Kinobuss viis Mikk Ranna Ecuadori ja Kolumbiasse: hakkasin igatsema kiluvõileiba

Kinobussi juht Mikk Rand selgitas, et Ecuadoris ja Kolumbias reisides tuleb erinevalt inglise keelest pigem kasuks just hispaania keele oskus. "Reisi tõttu on mul hispaania keel parem, saan juba aru, aga rääkida veel ei oska," sõnas ta. "Kui sa ei ole hispaaniakeelsest maailmast ega räägi ka inglise keelt emakeelena, siis peavad kohalikud sind samamoodi pärismaalaseks ning võtavad paremini omaks," ütles Rand.

Kauge reisi põhjuseks oli Mikk Ranna sõnul projekt "Living Legends", läbi mille pakkusid nad kohalikele võimalust filme teha. "See projekt ühendab Eesti, Saksamaa, Kolumbia ja Ecuadori," selgitas ta ja lisas, et filmid olid pärimusteemadel. "Saksamaal on mure, et nendel kaob suulise pärimuse jutustamise traditsioon ära, seega selleks, et seda kuidagi turgutada, tuleb filmid appi võtta."

"Seal reisil olles tajusin, et tsivilisatsioon on ülehinnatud," tõdes kinobussi juht ja küsis, et mida tähendab heal järel elu. "Kõrtest maja on näiteks selle keskkonna maja ning kui sa teed savist maja, siis see hoiabki temperatuuri," lisas ta ja mainis, et elul Eestis ei ole ka siiski midagi viga. "Mina naudin alati erinevaid aastaaegasid, mulle meeldib see vahelduvus ning seetõttu ei nurise ma kliima ega meie keskkonna üle."

Kaks kuud kestnud Ecuadori ja Kolumbia reisi jooksul hakkas Mikk Rand kõige enam igatsema kiluvõileiba. "Kui sa selle järele puudust hakkad tunda, siis saad aru, et võib-olla tuleks hakata koju tagasi tulema."