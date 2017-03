Eesti mees matkas 400 kilomeetrit ajaloolisel Kubermangu piiril

Samasuguse teekonnaga avab EV100 oma pidustuste hooaja 16. aprillil. "Mina liikusin GPS-käsiseadme järgi. Sellel oli tarvis ainult patareisid vahetada," rääkis Tammemäe ETV saates "Ringvaade".

Mees meenutas, et juba esimene päev algas vihma ja tormiga. "Ta kippus pigem olema ekstreemsem kui ma ootasin, aga mis seal ikka. Seda lõbusam," naeris mees, kes pidi teekonnal läbima ka veekogusid.

Kõige hullemaks kohaks osutus Kesu raba, mis oli ületamatu. "Pool tundi või kuni tund võis jääkülmas vees ära solberdada," rääkis Tammemäe, kelle sõnul oli Kesu rabas vesi suplemiseks siiski liiga sügav.

Päevade marsruudid panid paika majutuskohad. Pikematel päevadel matkas mees 12 tundi. "Puhkepause ei saanud väga palju lubada, kui ma tahtsin veel valges ööbimiskohta jõuda," tunnistas mees.

Eestlaste huvi matkamise vastu on aga suur. Seda näitab seegi, et juba pooled EV100 matkakohtadest on täis, praeguse seisuga läheb matkama 1500 inimest. Kes soovib veel matkale registreeruda, saab seda teha EV100 kodulehel.