Neli naisratturit sõitsid ratastel Helsingist Tallinna

"Põnev väljakutse, oli vaja ise teada saada, kas on teostatav," rääkis Viilas ETV saates "Ringvaade", miks teekond ette võeti.

Naine võttis endaga kaasa Mariann Sule, Kadri Possuli ja Eeva Aaviku. "Tundus väga hea mõte. Jalgrattaga mulle sõita meeldib," rääkis Aavik, miks ta seltskonnaga ühines.

Kui kolm esimest päeva möödusid ilusa ilmaga, siis viimane päev oli väga porine ja vihmane. Sellest hoolimata läbiti retk rõõmsa meelega. "Meil oli väga lõbus. Sageli raskused ja väljakutsed lähendavad inimesi ja kuidagi palju vabamaks muutuvad inimesed," ütles Mariann Sulg.

Viilas ütles, et tahavad oma matkaga inimesi liikuma innustada. "Liikumine on tegelikult puhas rõõm, ei ole vahet, mis ilm väljas on," tõdes ta.