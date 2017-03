Skype'i looja Niklas Zennström: võtan oma tegevust hingega

Skype'i kaasasutaja Jaan Tallinn meenutas, et rakendust luues elati peost suhu. "Tihti oli palju raskeid hetki. Me ei leidnud raha, et seda teostada, aga me ei andnud alla," rääkis Zennström. Mees paljastas, et Skype'i testiti algselt arendajate emade peal - kui emad ei saanud süsteemist aru, tuli seda muuta.

Skype arendati välja 2003. aastal. 2011. aastal oli Niklas Zennströmi elus aga hetk, mil ta müüs oma ettevõtte maha nii, et tegu oli ajaloo kõige kallima finantstehinguga maailmas. Skype'i ostis Microsoft 8,5 miljardi dollariga.

Hiigeltehingu teinud Zennström tunnistas, et ei tea, palju tema kontol raha on. "Pole lugenud, mina keskendun tehnoloogiafirmadesse investeerimisse, et aidata neil konkureerida USA ja Hiina firmadega," selgitas mees.

Ta lisas, et ei ole mõelnud tehnoloogia hülgamisele, et teenitud rahaga puhkusele sõita. "Ma võtan oma tegevust hingega. See on kirg asjade ehitamise vastu, et muuta maailma," selgitas mees.