Matti Peura: Popidiot ei ole veel surnud

Kuigi 2000ndate keskel loodud bänd on aastatega kaotanud ühe oma liikmetest, Hendrik Luugi, siis Matti Peura kinnitusel ei ole ansambel otsi kokku tõmmanud. "Eks seda näeb, kuidas ma üksi hakkama saan. Aeg eelmisest plaadist on juba kümme aastat ning kümne aasta jooksul toimub inimestes väga palju asju. Hendrikul on palju projekte, mis võtavad palju energiat. Mingil hetkel ma mõtlesin, et Popidiot ei ole veel surnud, ma pean midagi tegema," rääkis Peura ETV 2 saates "Eesti TOP 7", miks ta otsustas Popidiotile elu taas sisse puhuda.

Hiljuti avaldas Popidiot uue singli "Miracles", mis on valminud koostöös Sofia Rubinaga. "Loos on põhiteema vabanemine piiridest. Mina tahtsin, et seal oleks tants ja mehed, kes oleks naise välimusega," rääkis Peura videost, mis palale Linnahallis filmiti.

Ta lisas, et Popidiotil on palju uut materjali, mis ei ole veel lõppfaasi jõudnud. Seda, millal Popidioti esinemas näeb, Peura veel öelda ei oska. "Minu idee on see, et ma tahaks, et kui inimesed tulevad kontserdile, nad saaksid hästi tugeva emotsiooni. Tänapäeva parimad artistid on EDM-i artistid, nad suudavad tõsta rahvamassi imelikku pöördesse, kõik lähevad hulluks," rääkis Peura elamusest, mida ta inimestele pakkuda tahaks. "Mina tahaks näha, et Popidiot võiks tõmmata mitte tuhandeid, aga suuremaid masse tulevikus," lisas ta.