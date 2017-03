Teatribuss kuulutab Jõmmu vettelükkamisega avatuks Tartu kevade

Lotja aitavad Lodjakojast Emajõkke lükata Supilinna Salaseltsi liikmed ja lavastuse osatäitjad Inga Lunge, Veikko Täär ja Meelis Sarv ning Teatribussi lavastaja Marko Mäesaar. Kohale on lubanud tulla ka Supilinna kuulsaim krimikirjanik Mika Keränen, kelle uusima raamatu "Jõmmu" ainetel dramatiseeris suvelavastuse Loone Ots.

"Mika võttis meiega eelmisel kevadel ühendust, et tema tuntud lugude põhjal üks suvelavastus Tartus välja tuua. Sellel ajal mõlgutas Mika uue raamatu mõtteid ning see oli meie idee, et ta kirjutaks järgmisesse Supilinna seiklusesse lodi Jõmmu," ütles lavastaja ja Teatribussi juht Marko Mäesaar. "Mikale see mõte meeldis ning juba kahe kuu pärast tulebki meil esietendus. Meie trupile on see põnev väljakutse, et luua Lodjakojast teatripaik ning lavastada sinna kriminaalselt põnev elava muusikaga koguperetükk," lisas ta.

Lavastuse laulud on kirjutanud tuntud muusik ja Sõpruse Puiestee solist Allan Vainola, näitlejaid saadab ansambel Äge Brass.

Esimesed kriminaalse maiguga sündmused rulluvad Lodjakojas lahti teisipäeval, 4. aprillil kell 12.00 ning karta on, et tööd jagub nii Supilinna Salaseltsile kui jõepolitseile. Kõik linnakodanikud on lahkesti kutsutud sellest osa saama. Üritus on tasuta ja toimub iga ilmaga.

Muusikalise koguperelavastuse "Kadunud Jõmmu" esietendus on laupäeval, 10. juunil kell 19.00 Lodjakojas.