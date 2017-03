Kuula laule ja otsusta: "Verona" saab Eurovisiooniks sootuks uue ilme

Eesti Laulu võitis tänavu suurejoonelisel lõppkontserdil Sven Lõhmuse kirjutatud lugu "Verona", mida esitasid Laura ja Koit Toome. Pea kuu aega on võidulooga tööd tehtud, et Ukrainasse Eurovisioonile pääseks parim võimalik versioon. Nüüd oodatakse rahvast oma viimast sõna sekka ütlema.

Eesti Laulu võidulugu on alati saanud enne Eurovisioonile jõudmist veel viimase lihvi.

"Nüüd võetakse laul juppideks lahti ja hakatakse seda uuesti kokku panema. Võetakse act juppideks lahti, hakatakse seda uuesti kokku panema ja vormima midagi sellist, mis oleks võimalikult söödav võimalikult paljudele Euroopa inimestele," rääkis Eesti Laulu tegevprodutsent Ermo Säks Menu erisaates Saku Suurhallis toimunud finaalkontserdil. "Kõik punktid tuleb üle vaadata, kas saab veel paremini. Me ju tahame ometigi võita," lisas Säks.

Sel aastal on otsustusprotsessi kaasatud ka Rootsi produtsendid, kellega koostöös on sündinud kolm sootuks uue kõlaga lugu.

"Meile tulevad Rootsi konsultandid ja produtsendid appi, et mõtestada seda võidunumbrit Euroopa jaoks lahti. See sama dilemma ongi üks põhiteemasid, et justkui see ei ole ametlikult moodne muusika, mis võitis, aga mul endal on see tunne, et alati ei pea olema tingimata kõige moodsam, sest lai rahvahulk ei ole alati selle moodsusega sina peal," rääkis Normet "Vikerhommikus".

Esmakordselt on võimalik rahval otsustusprotsessis kaasa rääkida ning anda oma hinnang, milline versioon on kõige sobilikum Eestit esindama Kiievis toimuval Eurovisioonil.

Kuna "Veronale" on ette heidetud veidi vanamoodsat helikeelt, siis üks uus versioon on saanud hoopis tantsulisema ja rütmikama kuue, teise puhul on mindud vastupidi, ajas veel rohkem tagasi ning antud juurde 1980ndate hõngu ning kolmanda juures on tähelepanu pööratud rohkem vokaalitöötlusele.

Vali oma lemmik alltoodud kolme versiooni vahel ja hääleta, milline neist on sobilikum esindama Eestit 11. mail toimuval Eurovisiooni teises poolfinaalis ning loodetavasti juba ka 13. mail finaalis.