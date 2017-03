Trad.Attack!: ei pea hüppama seinast seina, et inimesi paeluda

"Minu arust on see hea näide, et seal on järjepidevus sees. Ei pea hüppama kogu aeg seinast seina, et inimesi paeluda," rääkis bändi liige ja mänedžer Sandra Vabarna ETV2 saates "Eesti TOP 7".

Uus album "Kullakarva" ilmub 19. mail. Plaadi esimene singel on "Säde", millele Trad.Attack! on filminud ka video. "Selle videoga algab kogu visuaal, mis viib välja selle plaadini ja suviste kontsertideni Eestis," selgitas Sandra Vabarna.

Ta lisas, et teise plaadi sündroomi bändil salvestamise ajal ei tulnud, kuigi väike stress oli uue albumi materjali loomisel siiski. "Minul oli võib-olla stress suveni. Ei olnud nii palju materjali valmis, aga kui me hakkasime sügisel pikemaid laagreid koos tegema, siis stress järjest kadus ja me jõudsime nende lugudeni, mis meid ennast köidavad. See on juba väga hea märk," tõdes Sandra Vabarna.

Esimene singel on veidi rahulikum kui Trad.Attacki! fännid harjunud on. "Kui stuudiosessioon äbi sai, siis salvestaja ütles, et me oleme dünaamiline paugubänd. Mõtlesime, et see oleks hea rahulik. See album üldiselt on pigem kiire, tempokam kindlasti kui eelmine," selgitas Jalmar Vabarna, miks avaldati esmalt "Säde".