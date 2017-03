Liis Lemsalu: "Sinuga koos" on mõtteline jätk loole "Sinu ees"

Loo "Sinuga koos" idee sündis Lemsalu sõnul laululaagris. "Me rääkisime Ewert Sundjaga juttu, mõtlesime et võiks koos midagi kirjutada. Sellele ideele lisandus ka Bert Prikenfeld, kes oli parasjagu mööda minemas. See kolmene grupp tekkis meil kuidagi hästi loomulikult ja otsustasimegi, et võiks miskit teha," rääkis muusik R2 hommikusaates.

Peale idee sündi lõi kolmik oma laulukirjutajate laagri, kus valmistati juba hulk demosid ning valmis nii muusika kui ka sõnad.

Singliga koos ilmus ka video, mida kirjeldades jäi Lemsalu salapäraseks. "Siin on üks põhjus, miks see video on just selline nagu on, aga sellest ma hetkel rääkida ei saa. Ütleme nii, et siin on rohkem seoseid, kui me oskaks arvata," jäi laulja küllalt salapäraseks.