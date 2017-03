Maia Vahtramäe: koostöö Põhja-Tallinnaga sujub isegi paremini kui enne

Detsembris tuli Põhja-Tallinn välja uudisega, et nende naislaulja Kerli Kivilaan on otsustanud bändist lahkuda. Nüüd on selgunud, et Kerli asemel võtab koha sisse neli aastat tagasi ansamblist lahkunud Maia Vahtramäe, kelle arvates sujub praegu koostöö poistega isegi paremini.