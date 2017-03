Galerii: TMW tõi raamatupoodi Püant jaapani muusika

Midori Komachi on esinenud ulatuslikult Euroopas ja Jaapanis nii soolo- kui kammermuusikuna. The Quarterly Review on teda kirjeldanud kui "äärmiselt andekat noorema generatsiooni solisti". Midori on esinenud prestiižetes kontserdipaikades üle terve maailma nagu näiteks Žürichi Tonhalles, Tokyo Ooperimajas, Muza Kawasakis Jaapanis, Varssavi Filharmoonias, Wigmore Hallis, Rector's Palace'is Horvaatias jm. Viimastel aastatel on Midori pühendunud Ühendkuningriigi ja Jaapani kultuurivahetuse edendamisele, töötades koos mõlema riigi heliloojatega ning tuues kaasaegset klassikalist muusikat publikule lähemale.

abirdwhale on Londonis resideeruva Jaapani päritolu Kakinoki Masato sooloprojekt. Masato on muusik, audiovisuaalne kunstnik, filmimuusika helilooja ning Canterbury Kristuse Kiriku Ülikooli doktorant muusika erialal. Ta on kirjutanud ja produtseerinud muusika mängufilmile "Fragile", mille režissöör on Shingo Ota. Tema looming varieerub laulja-lugudekirjutaja stiilis muusika ja audiovisuaalse digitaalse performance kunsti vahel, kus ta uurib eksperimentaalsuse, nägemismeele, emotsiooni, kaose, müra, korra ja traditsiooni vahelist tasakaalu. abirdwhile'ina esitab ta oma digitaalset muusikat viisil, mis pole traditsiooniline DJ-esitus ega laiv-ansambli kontsert. Oma audiovisuaalse performance'iga eksperimenteerib ta selliste aspektidega, mida digitaalse muusika esitamine ei võimalda, nagu füüsiline kohalolu ja liikumine.