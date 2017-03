Tanel Padari uue loo autoriõigusi saab osta igaüks

Esmakordselt nii Eestis kui ka mujal maailmas on muusikateoste autoritel võimalus Fanvestory lahenduse abil kaasata fännidelt raha loomingu edendamiseks, võimaldades neil saada osa teose kasutamisest tekkivatest tuludest.

"Me pakuma fännidele ja muusikahuvilistele olla osa loomeprotsessist. Nad ei saa päris autoriks, Tanel on ikkagi selle loo autor. Me võtame artisti varalised õigused: esitamisõigused, autoriõigused, fonogrammiõigused, sünkronisatsiooniõigused. Nendes õigustes on võimalik osta osalus ja saada laulu tulevastest teenimistest rahalist tulu koos artistiga," rääkis Fanvestory asutaja Birgit Karus.

"Ma kirjutasin selle loo spetsiaalselt selle platvormi jaoks, et näha, mismoodi see asi toimib," sõnas Tanel Padar.

Uku Suviste, teine Fanvestory asutaja, oli ka stuudios ja rääkis, et selline süsteem töötab kahepoolselt.

"Ühest küljest võidab sellest artist. Erinevate tasude laekumine, mida autorikaitse kogub kokku, võtab muidu aega. Teisest küljest võidab sellest ka toetaja, fänn, investor, kes lisaks sellele, et ta saab toetada artisti, saab toetada ka loo edukaks saamist ning selle pealt teenida," sõnas ta.

Tanel Padari uue loo eluajaväärtus on 20 000.

"Autoriõigused koosnevad autori eluajast pluss 70 aastat, aga selle konkreetse lepingu puhul on arvestatud nii, et selle loo väärtus on võetud kümne aasta puhul pluss veel võimalus, et kui Tanel otsustab, et kümne aasta pärast tahab ta ikkagi jätkuvalt osalusi inimestele edasi anda, siis on võimalus teha uus pakkumine," selgitas Birgit Karus.

"Ringvaade" tegi puust ja punaseks ette, kuidas Fanvestory keskkonnas erinevaid lugusid toetada saab.