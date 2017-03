"Ringvaade" maitses militaarmatkatoitu

Saates sai aimu, millised on moodsad Eestis toodetud, pakendatud ja disainitud toidukaubad, mis on mõeldud sõjaväelastele metsas tarbimiseks. Näiteks peedisupp fetajuustuga.

Militaarmatkaja Tiit Rosenberg ütles, et selline toit peab olema kerge ning andma palju energiat.

"See on vajadusest tekkinud toode. Inimesed, kes kõige suurema energiakuluga metsas käivad, hakkasid vaatama, mida nad seal tarbivad ja kuidas olukorda parandada. Võeti kokku grupp erinevaid inimesi ja jõutigi sellise tooteni nagu seal paki sees on," sõnas ta.

Kõnealust toitu on valmistada ülilihtne, juhend on tagaküljel olemas. Sobib teha nii sooja kui ka külma veega.

Marko Reikopile igal juhul moodne militaartoit maitses.