Eesti robotid hakkavad Saksamaal pitsat transportima

Kuigi tehnoloogia areneb valguskiirusel, siis vana hea pitsa on selleks, et jääda. See aga ei tähenda, et pitsa kohaletoimetamine ei võiks muutuda. Saksamaa pitsakett Domino teatas, et nende pitsad jõuavad peagi klientideni pakirobotite abiga, vahendas Recode.

Selleks, et pitsad klientideni jõuaksid, lõi Domino käed Eesti pakiveoreobotite ettevõttega Starship Technologies. Robotid hakkavad pitsat Saksamaal Hamburgis transportima juba järgmise kahe kuu jooksul.

"Robotitega kohaletoimetamine täiendab meie praegusi transpordimeetmeid nagu autosid, motorollereid ja e-rattaid," lausus Domino Groupi tegevjuht Don Meij. Ta lisas, et mõne aasta pärast pole piisavalt pitsakullereid, mistõttu tuleb otsida alternatiivseid meetodeid.

Praeguse plaani järgi hakkavad robotid pitsat transportima 1,6 kilomeetri raadiuses pitsakohast.

Domino pitsakett on tuntud oma uuenduslikkuse poolest. Möödunud aastal toimetati Domino pitsa Uus-Meremaal kliendini drooniga, mis jõudis kohale vähem kui viie minutiga.

Starship robotid on veidi üle poole meetri pikad ning kaaluvad umbes 18 kilogrammi. Robotid liiguvad jalakäijaga samal kiirusel.