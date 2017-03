Andra Teede: mina "Õnne 13" viimast osa kirjutama ei hakka

"Morna linnale ei saa mingit kriipsu peale tõmmata. Ma arvan, et mingit viimast osa mina kirjutama ei hakka ja pärast mind tulevad kunagi teised stsenaristid. Nii palju, kui ma käin silmad lahti ringi, siis "Õnne 13" on ülioluline eestlastele, ma saan nii palju kirju," rääkis Teede "Vikerhommikus".

Teede lisas "Õnne 13" on seriaal, mille puhul ei saa üldse sahtlisse osi ette kirjutada. "Seda kinni panna, no ma ei tea, mina ei soovitaks. See, kas saab Õnnel üldse viimasest osast teoreetiliselt mõelda. Ma ei saa mõelda viis osa ka ette, sest tänagi ma kirjutasin Õnnet, lugesin ERR-i portaalist uudiseid ja lähtusin sellest," kirjeldas Teede sarja käsikirja loomist.

Ta lisas, et usutavate teemade jaoks peab ta end Tallinnas väljaspool toimuvaga tihedalt kursis hoidma. "Ma ikka töötan päris palju selle nimel, et tulla välja Tallinna mullist, kui ma Õnnega tegelen. Ma teen seda teadlikult, ma loen läbi kõik väikesed maakonnalehed ja piinan sugulasi ja tuttavaid, kes elavad väljaspool Tallinna," selgitas Teede.

Üheks tema peamiseks kontaktisikuks on Tallinna lähedal elav tädi, kellel on viis poega. "Üks asi on faktiline info, aga teine on mentaliteedi tunnetus. Nagu öeldakse, et kui sa oled Peterburis käinud, pole sa tegelikult Venemaal käinud. Teine asi, kui sa elad Tallinna kesklinnas, siis sa tegelikult Eestit ei tea," rääkis Teede.

Stsenaariumit kirjutades püüab Teede hoida end kursis ka ühiskonnas aktuaalsete teemadega nagu haldusreform. "Õnne 13" tegelaste jaoks on olulised teemad ka valimised, perekond ja raha. "Raha on kogu aeg, see ei muutu aastaaegade ega poliitilise kliimaga. Tallinnas sa mõtled, kuidas olla edukas ja saada veel kõrgemal asuvat korterit, aga maainimese elu on küllaltki raske," selgitas Teede.

Oma lemmiktegelast ei oska Teede "Õnne 13" seriaalist kedagi välja tuua, vaid nimetab kõiki oma lemmikuteks. "Stsenaristile meeldivad just need, kes pahandust teevad. Viitsütikuga pommid, keda saab stseeni visata," rääkis Teede, tuues näiteks Luule Komissarovi kehastatud Laine.

Ta lisas, et paljud sarjas osalevad näitlejad on andekad koomikud, kes teevad asju vimkaga. "Ma saan seal vinti keerata küll ja veel, ei ole nii, et midagi ei juhtu. Kogu aeg juhtub, pigem on probleem, et osa on nii lühike, tahaks veel iga kord 13 lehekülge asju kirjutada," naeris Teede.