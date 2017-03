Vaata, mis nägu teeb saatejuht Eeva Esse üliteravat Habanero pipart süües

"Kuna ma ise olen väga suur terava toidu fänn, mõtlesin, et võtame selle väljakutse vastu," põhjendas saatejuht Eeva Esse, miks teravad piprad saatesse toodi.

Kõige ekstreemsemaks saatesse toodud pipraks osutus Habanero tšilli. "Nädala selgroo murdmisel annab ikka korraliku värskuse sisse," kommenteeris Esse Habanero söömist.

Veebilehe Nami-Nami andmetel on Habanero tšilli maailma üks põletavaimaid pipraid, mille põletavusaste on kasvutingimustest sõltuvalt 100 000–300 000 Scoville'i ühikut, kuid võib ulatuda kuni 577 000 ühikuni. Võrdluseks, et tavaline paprika on skaalal väärtusega 0 ja Jalapeno pipar umbes 2500–8000 kuumusühikut.