Eestis esineb Šveitsi techno legend Deetron

Deetron on olnud muusikamaailmas tegev juba üle 20 aasta, tuuritades klubides ja festivalidel üle kogu maailma. 2013. aastal võttis ta vastu otsuse, et ei soovi ühineda ühegi plaadifirmaga, vaid jätkab oma artisti nime arendamist, et säilitada oma äratuntavat kõla ning kunstiline vabadus.

Suurema tähelepanu tõi talle teine album "Music Over Matter", mis sisaldab mitmeid hitte ning koostöid vanade sõpradega nagu Hercules & Love Affair, Seth Trozler, George Maple jpt.

Studio teisel korrusel astub lisaks üles Spin Science ning esimesel valivad muusikat Sander Mölder ja Muudu.

Uksed avatakse kell 00.00.