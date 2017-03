Liisi Koikson elust Londonis: hindan inimesi, kes jaksavad seal olla pikki aastaid

Liisi Koikson avaldab uue heliplaadi "Coffe for One", millel kõlavad esmakordselt ka lauljatari enda salvestatud laulud. Mitmed lood on inspireeritud Koiksoni Londoni perioodist.

"Viimane heliplaat tegelikult on selles mõttes uus, et ma pakkusin enda lugusid seekord. See oli minu jaoks suur väljakutse ja pikalt närisin küüsi, kas üldse on mõtet. Enda asjadega seoses on ikkagi hirmud," ütles Koikson Vikerraadio saates "Õhtujazz".

See on esimene kord, kui Koikson on tahtnud teha oma lugudega plaati ning lauljatar rõõmustas, et õnneks tulid kaasa ka teised muusikud. Selleks, et saada plaadile uuenduslikku kõla, kaasas Koikson produtsendi Raul Ojamaa. "Kuna eelmised plaadid on kõik lähtunud naturaalsest soundist nii bändi kui ka minu hääle osas, siis seekord ma tahtsin kuulda, kuidas mu hääl ja muusika kõlaks natukene rohkem produtseerituna," põhjendas Koikson.

Omaenda loomingu kallal nokitsemist alustas Koikson Londonis elades. "Koolitöödena pidi ka lugusid tegema ja hakkasingi nullist minema. Õppisin arvutiprogrammi tundma, kus saab salvestada," rääkis Koikson, kes avastas muusika salvestamisest põneva maailma.

Kuigi professionaalseks salvestajaks Koikson end nimetada ei taha, õppis ta täna oma loomingu salvestamisele, kuidas veelgi paremini ideid väljendada. "Kui ma olen siiani olnud laulja, kes ootab, et keegi teine talle mikrofoni nina alla paneb, siis seekord ma sättisin kõik ise üles," kirjeldas Koikson.

Koikson lisas, et kõik uued lood pole kirjutatud temast, kuid väga paljud on inspireeritud Londoni elust. "Oled üksi seal oma kohvitopsiga, inimesed tormavad sinust mööda ja pead seal ise hakkama saama, ise leidma oma koha. Ma hindan neid inimesi, kes jaksavad seal olla nii pikki aastaid ja jahtida sealt miskit," tõdes Koikson.