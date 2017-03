Fotod: George Michaeliga jäeti hüvasti tagasihoidlikul matusetseremoonial

George Michaeli lähedased ütlesid, et popstaar saadeti viimsele teele väikesel privaatsel matusetseremoonial, kuhu olid kogunenud tema pereliikmed ja parimad sõbrad, vahendas BBC.

Perekond tänas Michaeli fänne armastuse ja toe eest. "George Michaeli perekond tahab tänada fänne üle maailma paljude kirjade, armastuse ja toetuse eest. Me palume, et perekonna soovi privaatsusele austatakse, et nad saaksid oma eluga privaatselt ja meediakärata jätkata," seisis Michaeli lähedaste avalduses.

Matused toimusid Londonis.

Briti poplaulja George Michael suri 53-aastasena detsembris. Tema mänedžer Michael Lippman teatas siis, et artist suri südamerikke tagajärjel.

George Michael, kes sai kuulsaks poisteansambliga Wham!, müüs karjääri jooksul üle 100 miljoni plaadi, võitis mitu Grammy ja American Music Awardsi auhinda. Lauljal jäi pooleli dokfilm "Freedom", kus ta lubas valgustada oma säravate 1990ndate hämarat poolt ning kus teevad kaasa Mark Ronson, Stevie Wonder, Elton John, Mary J Blige, Liam Gallagher Tony Bennett, Ricky Gervais jpt.