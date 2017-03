Sten-Olle avaldas "Kaustiku"

Raplast pärit muusik Sten-Olle sai valmis oma teise plaaditäie lugusid. Album nimi on "Kaustik" ning füüsilisel kujul näeb see ilmavalgust aprilli alguses.

Plaadil teevad kaasa Aivar Surva, Mari Jürjens, Rauno Vaher, Merlin Porkma, Tiina Mäe, Merike Heidelberg ja Brenda Vasemägi. Seekord on Sten-Olle plaadile kutsunud mängima muusikuid pigem klassikalise poole pealt nii keelpillikvarteti kui ka trompeti näol. Muusik rääkis, et see tundus talle väljakutsena huvitav, et ka klassikalises mõistes heliloojana kätt proovida.

Sten-Olle ütles oma uue albumi kohta, et on seda luues õppinud end muusikasse vahetumalt tõlkima kui varasemalt. "Ilma vahe-eesmärkideta, see on märksa alastavam ja halastamatum kogemus, ent samal ajal ka ausam," tunnistas musik. Plaadil kõlavad lood on oma olemuselt pigem lihtsad, kuna sõnadesse on kirjutatud otse sellest, millest rääkimist Sten-Olle oluliseks peab ning lasknud muusikal juhtuda sellisena, nagu ta just sel päeval on.

"Kaustiku" plaadiesitlused toimuvad kodukontsertidel Tallinnas (4. aprill Komeedi tänaval, 5. aprill Pikal tänaval ja 6. aprill Heina tänaval) ning ühe mitte-kodukontserdina Raplas, Kultuuriklubis BAAS.

Albumi miksis Tõnu Susi ning masterdas Sten-Olle ise.

Kuni 3. aprilli keskpäevani on võimalik albumit digikujul tasuta alla laadida muusiku kodulehelt.