HÕFFil esilinastub Mart Sanderi õõvafilm

HÕFF on saanud täiendust veel ühe eesti filmi esilinastusega, milleks on Mart Sanderi esimene täispikkthrilleri sugemetega õudusfilm "Juhuslik nimetaja" (2017). Linateose aluseks on Sanderi enda samanimeline monolavastus.

Filmi autori sõnul on tegu närvesööva psühholoogilise õuduslooga kirjanikust, kellel areneb ühel ööl kummaline telefonivestlus anonüümse helistajaga.

"Kahe aasta eest kirjutasin mononäidendi "Juhuslik nimetaja", millega tiirutasin aasta jooksul ringi nii Eestis kui ka välismaal ja esinesin ka Broadwayl. Igal pool peeti etenduse süžeed huvitavaks ja uudseks. Nii tekkiski mõte sellest lavastusest filmiversioon teha – õudusfilm kannatab sageli veidi etteaimatavate süžeeliinide all. Kui laval olin üksi, siis filmiversiooni tõime sisse ka teisi tegelasi – kuid sisuliselt on see ikkagi film mehest, kes istub ühes toas ja räägib telefoniga. Kes ootab tempokat actionit, pettub kindlasti. Kes armastab filmidele kaasa nuputada ja mõttes sammhaaval mõistatust lahendada, see ehk jääb rahule," sõnas Mart Sander.

Filmi peaosalist kehastab Mart Sander, teistes osades Liis Tarvis Flack, Louis Zezeran, James Arney jt. Filmi operaator on Roland Rammul, filmi on tootnud FilMinistry.

"Juhuslik nimetaja" linastub HÕFFil laupäeval kell 19.30 Haapsalu kultuurikeskuse rõdusaalis. Filmi esilinastusel viibib autor koos kaasnäitlejate ja võttegrupiga.