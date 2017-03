Stilist Gerly Tinn kaalukaotusest: ma kavatsen oma sünnikaalu saavutada

Stilist Gerly Tinn sõnas "Ringvaates", et kuigi tänaseks on ta kaotanud kakskümmend kilo, siis ei ole sellega ta eesmärk veel saavutatud. "Mul on selline nali, et ma soovin oma sünnikaalu saavutada," ütles Tinn ja lisas, et kehamassiindeks ei ole kindlasti seotud kuidagi inimese õnnega. "Ega see ei tähenda, et mida väiksem kehamassiindeks, seda õnnelikum sa oled."

"Nii kaua kui ma ennast mäletan, olen ma alati mingit dieeti pidanud, olen alati tahtnud alla võtta," kinnitas stilist ja ütles, et kui korraldataks olümpiamängud, kus on inimesed, kes on kõige rohkem dieete alustanud ja neid pooleli jätnud, siis tema oleks esikolmikus. "Ma olen proovinud ära kõik asjad, mis võimalik on."

Edukaks lahenduseks osutus tema jaoks aga toitumisnõustaja juurde minemine, kes tegi talle täpse plaani, mida süüa tohib ja kui palju.