EBU: Ukrainat ohustab Eurovisioonilt kõrvalejäämine

EBU direktor Ingrid Deltenre sõnas, et Ukraina käitumine Venemaa suhtes on täiesti lubamatu, vahendas Eurovoix. "Mul on siiralt kahju, et Eurovisiooni kasutatakse ära poliitiliselt," tõdes Deltenre ja kinnitas, et tema arvates peaks Eurovisioon ühendama miljoneid inimesi, mitte ässitama neid üksteise vastu.

Hetkel käivad läbirääkimised Deltenre ja Ukraina presidendi ning peaministri vahel, et leida sellele probleemile rahuldav lahendus. Peaprodutsent Jon Ola Sandi arvates oleks mõistlik lahendus see, et sisenemiskeeld jõustuks alles pärast Eurovisiooni, sellisel juhul saaks Julia Samoilova siiski Kiievis esineda.

Kui aga läbirääkimised ei õnnestu, siis peab ka Ukraina leppima sanktsioonidega. Ühe variandina on võimalik ka Ukraina ajutine kõrvalejäämine Eurovisioonist, mis oleks sellisel juhul alles kolmas selline olukord Eurovisiooni ajaloos. 2009. aastal jäi konkursis eemale Gruusia, kuna nad ei olnud valmis asendama enda poliitiliste viidetega võistluslugu. 2005. aastal sai kolmeaastase osalemiskeelu Liibanon, kuna nad ei olnud nõus näitama Iisraeli ülesastumist. Liibanonil ei ole ka pärast seda õnnestunud Eurovisioonil osaleda.

Nädal tagasi teatas Ukraina julgeolekuteenistus SBU, et Vene eurolauljal Julia Samoiloval on keelatud järgmise kolme aasta jooksul riiki siseneda. See tähendab aga seda, et ainus võimalus oleks Venemaal osaleda Eurovisioonil satelliidi vahendusel, millest nad aga loobusid.

Samoilova osales 2015. aasta juunis Venemaa poolt okupeeritud Krimmis toimunud kontserdil ning rikkus sellega Ukraina seadusi, sest sisenes poolsaare territooriumile väljaspool Ukraina kehtestatud korda. Samal põhjusel on Ukraina võimud kehtestanud sissesõidukeelde suure hulga inimeste suhtes, nende seas ka erinevate lauljate ja artistide suhtes.