Iiris: mõnikord peavad asjad enne ära lagunema, kui saavad uuesti alata

Iiris Vesik avaldas möödunud nädalal kaks uut singlit. Londonis resideeriv lauljatar tõdes, et üks neist kirjeldab püüdlust vabaneda iseenda köidikutest.

"Ma proovisin edasi anda seda tunnet, kui sa oled läbi murdmas iseenda köidikutest. Võib-olla mõnikord peavad asjad ära lagunema enne, kui nad saavad uuesti alustada," kirjeldas Iiris oma uhiuut singlit "Drugs and Money" Raadio 2 saates "Eetris on Erik Morna".

Kaks värsket singlit lubavad arvata, et peagi on oodata ka Iirise uut albumit. "Bändi ma panin kokku ülikoolis, sest seal olid muusikud kohe olemas. Nüüd me oleme edasi teinud ja arendanud seda värki. Ma olen seda albumit teinud juba päris pikka aega, lihtsalt ülikooli pidi vahepeal ära lõpetama," rääkis Iiris, miks uut loomingut vahepeal juurde pole tulnud.

Uuele plaadile teeb vägeva sissejuhatuse laul "Stranger", mis on lauljatari hinnangul hoogne pala. "Ma olen suhteliselt mõjutatud sellest new-retro lainest või pigem visuaalidest. Sellised mahedad neoonid pimeduse taustal. Sellisest visuaalist oli ta mõjutatud," kirjeldas Iiris laulu, mis jõudis vaid mõne tunniga Spotify keskkonnas Rootsi uue muusika playlisti.

Iirise uue muusikaga saab aga tutvuda juba reedel Tallinn Music Weeki kontserdil Von Krahlis. Juba 19. aprillil esineb Iiris Londonis koos Andres Kõpperiga.