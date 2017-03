Sten Teppan: muusikaajakirjanik kõlab uhkemalt kui ma ennast ette kujutan

"Selle sõnaga mul on väike probleem küll, sest muusikaajakirjanik kõlab minu jaoks natukene laiemalt, suuremalt ja vist uhkemalt kui ma ennast ette kujutan või mõtlen sellele, mida mina teen," tõdes Teppan Raadio 2 saates "Eetris on Erik Morna".

Teppan selgitas, et muusikaajakirjanduse alla käivad lisaks raadiole ja televisioonile veel raamatud, ajalehed ja ajakirjad. "Kui ma mõtlen inimestele, kes on minu jaoks muusikaajakirjanikud, kasvõi Siim Nestor, siis mul on selle sõnaga probleem küll," lausus Teppan.

Kui vaadata möödunud aastat, on Sten Teppani Vikerraadio saates olnud enam kui sada muusikaga seotud intervjuud. Mees tõdes, et titulleerib ennast pigem muusika edendajaks. "Mulle meeldib endast mõelda kui toetajast. Kas see just ajakirjanik peab olema? Las ta siis olla," kommenteeris Teppan aasta muusikaajakirjaniku tiitlit.

Teppan tunnistas, et ei pea ennast ütlejaks, mis on parem muusika või ei ole. "Väga lihtne on samal ajal olla Eesti Laulul Ivo Linna poolt ja Kerli poolt. Ma ei tahaks võtta seda, millal ma hakkasin rääkima, et üks asi on parem kui teine. Ma ei kujuta ette, et ma hakkaksin üht teise ees avalikult eelistama," rääkis Teppan.

Ta lisas, et inimesed, kes kuulavad tema saateid, võivad teha teatud järeldusi tema valikutest. "See on tõsi, et mulle on alati olnud töötavaks jõuks raadios töötamise juures, et ma saaksin inimestele muusikat mängida," lausus Teppan.

Saatejuht mäletab ka kõige esimest pala, mis tema valikul raadioeetrisse jõudis. Läbi juhuse sai selleks Lighthouse Family pala "Lifted". "See tundus jube vastutusrikas moment, kui on veel paarkümmend sekundit loo lõpuni jäänud ja midagi stuudios olevatest plaatidest tuli kiiresti välja valida," meenutas Teppan olukorda, kui sai esmakordselt oma valitud muusikat eetris mängida. Ta lisas, et kui kiirus poleks peale surunud, oleks ta valinud ilmselt mõne muu loo.