Muusikatööstur Indrek Sarrap: noored artistid ei viitsi väga midagi teha

Muusikatööstur Indrek Sarrap tõdes muusikaettevõtluse gala valguses, et noored Eesti artistid on muutunud aastatega pealiskaudsemaks.

"Minu jaoks on selline tendents tulnud uuematel artistidel ja võib-olla on see viimasel ajal ühiskonnaprobleem, aga noored ei viitsi väga midagi teha. Kui vanasti oli artist, kellel olid sõnad ilusasti peas, süveneti ja artisti poolt pandi väga palju tööd sellesse, siis tänapäeval on tekkinud natkene see tunne, et üle jala tehakse ja tahetakse, et kõik kantakse kandikul ette," kirjeldas Sarrap Eesti muusikatööstust Raadio 2 saates "Agenda".

Samas on Sarrapi sõnul läinud artistide elu mugavamaks, sest muusikat saab teha ka kodus põlve otsas. "Asi on läinud palju lihtsamaks ja sellega seoses saavad kõik kodus seda sama teha, mida meie vanasti stuudios tegime. Asi on neile lihtsamaks tehtud," kirjeldas Sarrap noorte artistide olukorda. "Rohkem tööd, küll siis tuleb ka kuulsus ja tuntus," soovitas Sarrap.

Eile tunnustati Eesti Muusikaettevõtluse Auhinnad 2017 galal silmapaistvamaid muusikavaldkonnas tegutsevaid ning selle arengule kaasaaitavaid isikuid ja kanaleid. Preemiad pälvisid nii ETV kui ka Klassikaraadio. "Ega Eesti Televisioonile on suhteliselt raske kanna peale astuda. Seal on nii palju ägedaid saateid alustades Eesti Laulust ja "MI-st". TV3 oli suhteliselt lähedal sel aastal," kommenteeris Eesti fonogrammitootjate ühingu juhatusse kuuluv Sarrap.

Aasta muusikaettevõtjaks tunnistati aga Fred Krieger. "Fred on selle asja mitmekordselt ära teeninud. Eile kõnet pidades ütles ta, et nüüd sai 20 aastat sellest, kui ta sai esimest korda aru, et tema koht ei ole laval, vaid lava taga," naeris Sarrap.

Sarrap kiitis Kriegeri projekte ning koostööd noorte artistidega. "Fredi puhul on palju projekte, millega ta tegeleb ja me kõik teame Stig

Rästaga koos kirjutatud hitte alustades Taukarist ja lõpetades Elina Borniga. Sealt tuleb väga häid lugusid, ta on väga suurepärane sõnadekirjutaja ja hetkel arendab Fred Baltikumi kõige suuremat produktsioonistuudiot Downtown," selgitas Sarrap, miks auhind just Kriegerile ulatati.