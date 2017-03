Púr Múdd: üritame teha rõõmsaid lugusid, aga lõpuks on need ikka kurvad

"Eks me oleme üritanud teha väga rõõmsaid lugusid ka. Kuidagi lõpuks kujuneb välja nii, et on natuke pigem kurvem. Eks näis, ma ei tea, millest selline asi tulnud on," tunnistas bändimees Oliver Rõõmus Raadio 2 saates "Eetris on Koit Raudsepp".

Plaadil "Undefined" kõlab kokku 12 lugu. "Tegemist on USB albumiga, mis mõõtudelt on CD-formaat, aga sees on väike USB-pulk," kirjeldas Rõõmus bändi esimest kauamängivat, mis ilmub digitaalsena juba järgmisel nädalal.

Koosseis Púr Múdd sündis 2015. aasta lõpus ja juba 2016. aasta alguses oli bändil plaanitud esimene live-esinemine. Selleks, et kontserdil oleks mängida rohkem kui üks lugu, korraldasid Rõõmus ja solist Joonas Alvre bändilaagri, milles sündinud lood jõudsid ka debüütplaadile. Kuigi debüütalbum jõudis avalikkuse ette loetud päevade eest, pole ohtu, et uus muusika on jäänud tagaplaanile. "Tuleb uut kraami peale, suveks on miskit põnevat tulekul," lubas Rõõmus.

Bändi lauljat Joonas Alvret teab Rõõmus juba aastaid, kuid ühiselt hakati muusikat looma Eesti Laulu jaoks. 2016. aastal pääses Púr Múdd palaga "Meet Halfway" Eesti Laulu poolfinaali. "Seoses Eesti Lauluga ma tegin talle kõne ja kutsusin ta laulma. Sealt see sõprus alguse sai," kirjeldas Rõõmus, kuidas nad Alvrega bändi lõid.

Rõõmus ise on erinevates bändides musitseerinud juba astaid ning teinud koostööd nii Grete Paia, Laura kui ka Tenfold Rabbitiga. Nüüd on Rõõmus keskendunud pigem enda muusikale. "Hästi palju improvisatsiooni tuleb mängu ja kui tuleb mingi mõte, siis esimene pill on klaver, mille taha ma istun. Sealt sünnivad algsed ideed," kirjeldas Rõõmus oma loomeprotsessi.