TMW jätkub noorteprogrammi, linnalava kontsertide, vestlusringide ja filmikavaga

Juba kell 13.00 algab Linnalava programm Viru keskuse aatriumis dirigent Kristjan Järvi DJ-setiga koos beatboxi maailmameistri Bellatrixi ning nüüdismuusiku ja räppari Gene Pritskeri ehk Di. J. NoizePunkiga, millele järgneb Kadri Voorandi, Jaak Sooääre, Liisi Koiksoni ja Paul Danieli pärimusmuusikat improdžässi võtmes tõlgendav etteaste.

Viru keskuses toimub kolmapäevast laupäevani kokku ligi 20 kontserti. Esinejaid jagub mehhiko kultuuripärandit ja progerocki sulandavast The Mariachi Ghostist ja Bahreini multi-instrumentalistide kambast The Flamingods Eesti oma Eminemiks tituleeritud räppar Azmani. Kuni 1. aprillini on Viru keskuse aatriumis avatud ka TMW infopunkt, kus vahetatakse festivalipasse käepaelte vastu ja jagatakse programmi kohta infot.

Kell 16.30–18.30 esinevad TMW noorteprogrammi linnalava-kontserdil Tatari tänava uuskasutuskeskuses poistebänd Beyond Beyond, indie-folk ansambel The Notes ja bravuurikas noor rokkbänd The Boondocks.

Kell 17.00 jätkuvad TMW pop-up kohvikus avalikud vestlused, mille teemaks on seekord "Tuleviku meedia / meedia tulevik". Suures meedias tuleb sel aastal kevad teisiti – pisut tõejärgselt ja veelgi meelelahutuslikumalt, vanade formaatide jaoks paastudes ja uute jaoks ebakindlalt. Või kas ikka on nii? Semiootik Indrek Ibruse modereerimisel arutlevad teiste seas Eesti Meedia juhatuse esimees Sven Nuutmann ning Telia tele- ja multimeedia teenuste üksuse juht Karl Anton.

Kell 18.00 saab nautida tippkoka Peeter Piheli "Trash Cooking" õhtusööki Kärbes Kitchen & Baris. Õhtusöögi eesmärgiks on informeerida inimesi toidujäätmete nutikaist ning kestlikest kasutusviisidest.

Kell 18.30 toimub kohvikus Must Puudel avalik vestlus "Kuidas süües maailma paremaks muuta". Ingrid Peegi vahendusel arutlevad Läti permakultuuri ühingu president Elgars Felcis, nullkulu blogija Maryliis Teindfeldt jt.

Päeva lõpetab kell 21.00 Kinos Sõprus linastuv dokumentaal "Death by Design", mis heidab pilgu tehnoloogiaentusiasmi varjupoolele – nii sellele, mis toimub enne läikiva nutiseadme tarbija taskusse jõudmist kui ka sellele, mis saab hiljem.

Homme algavad TMW laste- ja noorteprogrammi raames Eesti lastekirjanduse keskuses koolilastele suunatud töötoad, Reisijate tänav täitub valgusinstallatsioonide, muusikaelamuste ja tänavatoiduga ning õhtul algavad kontserdid festivali pealavadel. Reedel avatakse Vene kultuurikeskuses TMW konverents, laupäeval ja pühapäeval hõivab Kultuurikatla disainiturg ning Maakri tänava garaažidele antakse TMW linnaruumi aktsioonide raames uus elu.