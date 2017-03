Otseülekanne reedel: TMW kontserdid Von Krahlis

Reedel, 31. märtsil vallutab Von Krahli Tallinn Music Week koos Raadio 2ga, et tuua kuulajateni parim muusika. ERR Menu teeb mitmest kontserdist ka otseülekande.

Raadio 2 laval saab Von Krahlis näha järgmisi artiste:

Tumedas kirjas toodud kontserdid on otse videopildis nähtavad ERR Menu portaalis!

19.40 Rake (EE) (Ülemine saal)

20.15 The Notes (EE) (Alumine saal)

21.00 Shtuby (IL) (Ülemine saal)

21.40 Progress (EE) (Alumine saal)

22.20 Mick Pedaja (EE) (Ülemine saal)

23.00 Iiris (EE) (Alumine saal)

23.45 Sløtface (NO) (Ülemine saal)

00.20 The Boondocks (EE) (Alumine saal)

01.00 Teksti-TV 666 (FIN) (Ülemine saal)

01.40 Florian Wahl (EE) (Alumine saal)