Märt Avandi: ma tahaks, et teatris oleks vähem tülpimust

Parimaks meesnäitlejaks nimetatud Märt Avandi tunnistas, et Eesti teatrites on palju üle jala tegemist ja keskpärasust.

"Seda kohtab nii tihti, et kurb hakkab," rääkis Avandi Raadio 2 saates "Agenda".

Avandi tahaks, et Eesti teatris oleks vähem tülpimust, keskpärasust ja rohkem pingutamist ning tahtmist. "Meil on väga-väga palju andekaid inimesi, näitlejaid ja lavastajaid, aga tihti kohtab erinevates teatrites, et tehakse asju, kuna on vaja ära teha see asi," arvas Avandi.

Ta lisas, et ei ole ka ise patust prii, sest laval kohalolek ongi keeruline. "Ma olen ka mänginud tükke poole jalaga ja kui mulle ei meeldi, siis ma ikka lasen keskpäraselt," tõdes Avandi, kuid lisas, et katsub end korrale kutsuda selles osas.

Avandi tõdes, et keskpärasusest saab võitu, kui valida need projektid, mis näitlejat ennast sütitavad. "Selle asja retsept on see, et kui sul vähegi võimalik on, katsu leida neid töid, mis sellist olukorda ei saa tekitada. Sel aastal olid mul kõik imetabased tööd ja sellistel hetkedel ei teki mõtteidugi, et kas sa tahad," ütles Avandi.

Avandi kinnitas, et temas on säilinud suur armastus teatri vastu. "On ikka. Vahel kaob ära, aga siis tuleb jälle tagasi. Siis kui ta tagasi tuleb, tuleb ta õnneks suure laviiniga," kinnitas Avandi.

Ta lisas, et kõige parem tunne on siis, kui näitleja saab hoida publikut oma käpa all nii nagu tahab. "Teater on mäng, me mängime ja kui sa mängid hästi, siis publik tuleb sinuga kaasa ja sina juhid publikut. See on vägev tunne," kirjeldas Avandi.