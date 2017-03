Muuseumis saab lisaks medalite vaatamisele ka ise sporti teha

Kolmapäeval avatakse muuseumis pallimängudele pühendatud elamusnäitus "Kõik mängu", kus iga muuseumikülastaja saab testida oma korvpalluri- ja väravavahi võimeid ning tippsportlaste abiga oma oskusi lihvida, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Lõpuks ometi on elav sport jõudnud spordimuuseumisse ehk igaüks, kes natukene soovib ennast liigutada, tahaks teada, mis tunne oli korvpalli visata, võib-olla pole aastakümneid käeski hoidnud, tahaks teada, mis tunne on võrkpalli lüüa, milline veepall välja näeb, kuidas on olla spordikommentaator, kohtunik - kõik need rollid saab siin muuseumis läbi proovida. Täiesti omal nahal, kogu spordi võlu, valu ja ilu," rääkis muuseumi juht Siim Randoja.

Lisaks rollide läbiproovimisele saab iga külastaja oma oskusi ka professionaalidega võrrelda. Näiteks testida, kui palju erineb tema reaktsioonikiirus pikaaegse Eesti koondise väravavahi Sergei Pareiko omast.

"Pallimängude puhul, eriti just väravavahtide puhul on hästi oluline kiire reaktsioon. Kui pall sinu poole lendab, siis sa pead hästi kiiresti reageerima ja asjast aru saama. Siin on kõigil võimalik oma reaktsiooni testida, hiljem ka näitust külastavate tippsportlastega võrrelda," selgitas Randoja.

Proovile saab end panna ka spordikommentaatorina.

"Legendaarne Kalev Kruus on oma hääle ja kommenteerimisklipid andnud, nii et kõik saavad tema hullumeelsed kommentaarid proovida täitsa omal nahal järele teha," ütles muuseumi juht.

"Kõik mängu" on uuenenud spordimuuseumi läbi aegade suurim näitus.