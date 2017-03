Mai Palling katsus Theodori silma

"Mis siin ikka muretseda, tänane päev pole muretsemiseks, vaid selleks, et teatrist rõõmu tunda," oli Ott Aardam enne pidulikku sündmust rahulolev, vahendas ETV saade "Ringvaade".

Pidu korraldati värskenduskuuri läbinud Ugala teatris, mille uksed avati 18. märtsil Lembit Petersoni lavastusega "Nähtamatu daam". "Suurepärase etendusega avati see maja. See saal on ilus, korralik ja siin on hea olla," kiitis näitleja Ain Lutsepp.

Ka tänavustele laureaatidele jagati auhinnana välja klaaskuul Theodori silm ning reporter Mai Palling sai üht sellist ka oma käega katsuda. "Tõesti, väga raske on," kirjeldas Palling. Andra Teede, kelle auhind Pallingu kätte sattus, naeris, et ajas suurest rõõmust auhinnale šampust peale.

Teatriliit annab Eesti teatri aastaauhindu välja alates 1961. aastast ning need tunnustavad teatritegijaid möödunud aasta saavutuste eest.