Eestlased korraldasid Tais isealgatusliku koristusaktsiooni

Taberland tunnistas, et kui algselt mindi Taimaale puhkama, siis mingil hetkel kujunes sellest koristusaktsioon. "See ei ole tõesti normaalne, et inimene läheb puhkama ja asub võõral maal toimetama. Aga meie peame oluliseks, et koht, kus meie oleme, on puhas," selgitas mees ETV saates "Ringvaade", kuidas eestlaste algatatud koristustalgud Tais alguse said.

Ta lisas, et esimesel päeval ei ühinenud improviseeritud talgutega keegi, kuid juba järgmisel ulatasid oma abikäe ka teised turistid. "Tegimegi kaks tundi esimesel päeval tööd, korjasime kokku kolm suurt kilekotitäit prügi ja jätsime ka teiseks päevaks tunnise lõigu," kirjeldas Taberland, kuidas ta koos kaaslastega rannaala puhastas.

Tänavune Teeme Ära talgupäev toimub Eestis laupäeval, 6. mail ning kõik inimesed, kogukonnad ja organisatsioonid on oodatud talguid korraldama ja neis osalema.

Talgute registreerimine algas 15. märtsil ning stardipakettide laialisaatmine ja talguliste kirjapanek saavad hoo sisse 5. aprillist.

2016. aastal korraldati üle Eesti 1986 talgu, millest võttis osa 44 372 inimest ehk 3,4 protsenti eestimaalastest.

Teeme ära on kodanikuliikumine, mis sündis 2008. aastal, kui 50 000 eestimaalast vaid viie tunniga kogu Eesti prügist puhtaks koristasid.