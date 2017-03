Jüri Muttika tutvus merepääste ajalooga

Tegu pole vabariigi suurima tuletõrjeõppuse, vaid ülipõhjaliku merepäästeekspositsiooniga. Kuigi merehädaliste päästmine on aja jooksul muutunud, on seda teemat siiani oluline inimestele tutvustada. "See olukord, kui see päriselt käes on, ei ole kunagi mugav," rääkis projektijuht Karen Jagodin merehätta sattumisest ETV saates "Ringvaade".

Väljapanekut täiendavad paljud interaktiivsed eksponaadid ja simulaatorid. Ühe katuse alla on pandud eksponaadid vetelpäästetornist helikopterini välja.

Näitus on valminud laiahaardelises koostöös Eesti merepääste valdkonna juhtivate ekspertide ning vastutavate institutsioonidega.

Väljapanek on avatud järgmise aasta 14. jaanuarini.