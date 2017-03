Raadiotöö faasid Lauri Hussari näitel

"See on kõige suurem hirm siin ilmas, kui sa teed midagi, mis sa arvad, et jääb mustaks materjaliks ja siis tuleb kuskilt kolleeg, kes leiab selle üles ja mõtleb, et oi kui tore oleks seda kõike Eesti rahvale eetris maha mängida," naeris toimetaja Helle Rudi Lauri Hussari salvestusi kuulates.

Raadiotöö neli faasi:

- hääl puhtaks;

- oled enesekindel, aga enesekindlus lööb kõikuma;

- leiad kõiges vigu;

- sul on kõigest savi ja sa lihtsalt teed.