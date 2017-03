Selgusid ERKI moeshow kollektsioonid

Žürii otsuse tulemusena pääsevad edasi järgmised kollektsioonid:

Anni Kivisto, Kirke Talu "Diver City"

Anu Rieberg "Followed it"

BABA VAVA "Pilgrim"

Britta Liisa Brutus "Inbetween"

Cärol Ott "N_BU"

Dorotė Joana Pociūtė "Femine Tropic Rebellious"

Elisabetta Silvesteri "Witness of Heritage"

Ester Soidla "Fold Snap Repeat"

Eva Maria Kõrvas "Hi"

Evgeniya Dolgopolova "Identiteet"

Frida Jõe "Perpetuum mobile"

Katrin Aasmaa "How to Coexist"

Kertu Kivisik "gemma"

Krista Tulp "Piece of Cake"

Kristiina Jeromans "Interlace"

Laima Jurča "Constructionism"

Merlis Orion "Scar Tissue"

Sirli Pohlak "Under the Cap"

Tauri Västrik "Tyhik"

Uršulė Gužaitė "Saudade"

Žürii oli esmakordselt ERKI ajaloos rahvusvaheline. Teiste seas kuulusid sinna Giovanni Ottonello – Euroopa Disaini Instituudi kunstiline juht ning arhitekt ja disainer, kes on kaasa löönud nii Milano moenädalal kui teinud koostööd tuntud brändidega nagu Hugo Boss ja Lancia; Basia Szkutnicka – Hong Kongi Tehnikaülikooli moeprofessor ja tõeline talendikütt, kes annab pidevalt loenguid mainekates ülikoolides üle maailma; Roberta Einer – Eesti üks edukamaid moedisainereid, kes on oma töid esitlenud London Fashion Weekil ning kelle tooted on tänaseks päevaks müügil nii Aasia kui ka Ameerika luksuskaubamajades.

Kollektsioonide kavandeid sai esitada kuni 16.märtsini.

Noortele moedisaineritele suunatud ERKI moeshow tähistab 27. mail 30. toimumiskorda.