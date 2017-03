Rahva Raamatus esitletakse pressifotode aastaraamatut

Kohal on raamatu autorid, kes jutustavad lugusid fotode saamisloost, ning ka persoone, kes raamatusse välja valitud fotodele jäänud.

Aastaraamatusse on kogutud parimad lood ja hetked aastast 2016.

Õhtut modereerib Jüri Muttika. Autorite vahelise vestlusringi teemaks on sümbolid ja märgid (kehakeel), mis mõjutavad või muudavad meie elu. Mis keelt räägivad sümbolid piltidel? Miks mõned pildid ajavad meid marru? Kuidas esitleda sümboleid, et neid mõista? Mis on lubatud ja mis on keelatud?

Esitluse päeval saab raamatu soetada soodsama hinnaga ning on hea võimalus koguda piltidele autogramme. Viru Keskuse Tammsaare pargi poolses osas on ka avatud Eesti Pressifoto aastanäitus.

Järgmine aastaraamat on pühendatud juba Eesti Vabariik 100-le.