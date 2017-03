Kolmas laulukirjutajate laager on veelgi rahvusvahelisem

Aktiivne laulukirjutamine ja salvestamine toimub 28. ja 29. märtsil, mil Go Hotel Shnelli tubadesse seatakse üles ministuudiod, et laulukirjutajate meeskonnad saaksid keskenduda loometööle.

Virgo Sillamaa hinnangul on sedalaadi koosloome kultuur Eestis veel küllaltki uus. "Laulukirjutajate laager on hea kompaktne viis katsetamiseks ning seeläbi võib leida ka potentsiaalseid kaasautoreid uuteks tuleviku koostöödeks. Samuti on laagri oluliseks väärtuseks kokkupuude rahvusvaheliselt kogenud kirjutajatega, kellelt on meie enda muusikutel-laululoojatel kindlasti palju õppida," kommenteeris Sillamaa.

Eesti artistidest ja laulukirjutajatest valiti laagrisse osalema Ewert Sundja, DJ Bert Prikenfeld (DJ Critikal), Andres Kõpper, Tanel Padar, Hugo Martin Maasikas, Lenna Kuurmaa, Priit Uustulnd, Kaspar Kalluste, Johanna Eendra, Egert Milder, Elina Born, Grete Paia ning Liina Saar.

Välismaistest produtsentidest ja muusikakirjutajatest osalevad laagris Suurbritanniast pärit Paddy Hunt, Lewis Gardiner, Tom Aspaul, Aiden Grimshaw ja Pepper Rose, Rootsi produtsent Herman Gardarfve, Saksamaa päritolu produtsendid Sebastian Kirchner ja Matteo Capreoli ning Soome muusikaloojad Axel Ehnström ja Thomas Kirjonen. Lisaks on laagris osalemise kinnitanud Lätit Eurovisioonil esindanud Aminata Savadogo ning Läti laulukirjutajad Alise Joste ja Arnis Racinskis, Poola muusikaloojad Bartosz Schmidt, Robert Krawczyk ja Bartosz Szczęsny ning Ungari produtsent Tamas Molnar.

31. märtsil toimub Tallinn Music Week’i konverentsiprogrammi raames laulukirjutamise fookusega diskussioonpaneel "Kas kooskirjutamine on tõesti võti muusikahittideni?", kus Eesti Laulu produtsendi Mart Normeti modereerimisel arutlevad teema üle Soome muusikakirjastaja Tommi Tuomainen, Eesti muusik Ewert Sundja ning Tallinn Music Week’i kommunikatsioonijuht Ingrid Kohtla.

Eelnevad laagrid on osutunud edukaks. Kirjutatud lugudest kaks (Liis Lemsalu "Sinu ees", Karl-Erik Taukar "Tähti täis on öö") olid nomineeritud Eesti Muusikaauhinnad 2017 raames aasta parima laulu tiitlile ning kolm laulu (Rasmus Rändvee "This Love", Laura Prits "Hey Kiddo", Liis Lemsalu "Keep Running") osalesid Eesti Laul 2017 konkursil.