"Kirsti elab Reykjavikis" peategelane rääkis elust Islandil: see on haldjamaa

"Ma käisin teatrikoolis ja seal on väga tihe programm. Mul tekkis suvel üks vaba nädal, ma olin seal samas teatrikoolis tutvunud vahetusprogrammis islandlastega, kes ütlesid, et ma pean Islandile tulema. Ma läksingi ja see nädal Islandil mõjus mulle niimoodi, et kui ma sinna maandusin, mõtlesin, et tere tulemast koju, Kirsti," meenutas Villard "Vikerhommikus", kuidas sai alguse tema elu Islandil.

Villardi sõnul on Island justkui haldjamaailm, mis teda kohe kõnetas. Ühise sõbra kaudu tutvus Kisrti peagi ka Chalice'i ehk Jarek Kasariga, kes teda Islandil külastas. "Kui ma väike olin, oli see minu eluunistus, et keegi teeks Kirstist laulu. Mitte otseselt minust, aga igasugustest tüdrukunimedest on laule tehtud, aga Kirstist mitte keegi," naeris Kirsti, kellest Chalice Islandil olles loo kirjutas.

Kirsti lisas, et laulu ta ise tihti kuulama ei satu, kuid paljud laulavad talle seda. "Ma ise ei tulekski selle peale, et nii vahva laul teha nimest," kiitis Kirsti Chalice'i pala.

Praegu jagab Kirsti oma elu nii Islandi kui ka Eesti vahel ning ei oska öelda, kuhu ta paikseks jääb. "Ma arvan, et ma elan oma elu ära ja siis vaatame, kus ma rohkem olin," lubas Kirsti.

Reykjavikis olles hoiab Kirsti tihedat sidet ka Eestiga ning naudib väga Vikerraadio hommikuprogrammi kuulamist. "Kuulan Islandil viibides alati Vikerraadio hommikuprogrammi. See aitab mul koduigatsust leevendada ja aitas ka Islandi ülikooli lõpetamiseks bakalaureuse tööd kirjutada. Selleks, et korralikult keskenduda ja et keegi mind segada ei saaks, hakkasin hommikuti kella viiest ärkama," kirjeldas Kirsti.

Ta lisas, et Vikerraadio on justkui uks vanaema juurde, kus oled alati pannkoogilõhna sisse oodatud. "Islandi talved on pimedad ja sünged ja tundus täiesti kriminaalne end nii vara ainsana jalule ajada, aga Eestis oli kell juba seitse ja reipad emakeelt kõnelevad hääled ravisid nii üksindustunnet ja igatsust Eesti järele," kiitis Kirsti "Vikerhommiku" saadet.