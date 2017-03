Aivar Mäe: ma olin halb laps

Rahvusooper Estonia juht Aivar Mäe avaldas, et oli nooruses halb laps, kelle pärast ema tihti koolis pidi käima.

"Ma olin halb laps. Jamasid oli väga palju ja kogu aeg," võttis Mäe oma lapsepõlve kokku Vikerraadio saates "Käbi ei kuku...".

Mäe naeris, et kui alguses käis ema juhatajaga rääkimas lasteaias, siis hiljem juba koolis ja veel hiljem Tallinna muusikakeskkoolis. "Jamasid oli palju jah. Eks ma tahtsin omad reeglid kehtestada, need reeglid, mis olid kehtestatud, mulle hästi ei sobinud. Ma vajasin vabadust, rohkem ruumi ja tahtsin oma ideesid teostada, mida iga kord ei saanud," selgitas Mäe.

Mäe lisas, et tal oli probleem reeglitega, need ei sobinud talle. Näiteks ei saanud Mäe muusikakeskkoolis käies aru, miks ei tohi klassiruumis suitsetada. "Klassijuhataja tegi ettepaneku, kutsus ema kooli, et äkki ema investeeriks ja ehitaks pojale suitsuruumi kooli. 18-aastaselt võis juba suitsetada, ma lõpetasin 19-aastaselt kooli," meenutas Mäe.

Aivar Mäe poeg Mikk tunnistas, et mitmed detailid isa lapsepõlvest tulevad talle üllatusena. Taoliste pahandustega Mikk ise tegelenud pole. "Meil oli juba paberlennukitega probleemi, kui neid aknast välja visati," meenutas Mikk kooliaega.

Ka Aivar Mäe ise ei luba Mikul pahandusi teha ja näiteks suitsetada. "Käituda tuleb mitte minu tegude, vaid sõnade järgi," lausus ta.