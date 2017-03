"Meediatund" arutleb parem- ja vasakpoolsusest meedias

Mõnes riigis on kombeks, et meedia meelsus on selgelt väljendatud ja üldteada. Kui palju peab Eestis paika see, et mõni meediakanal on parempoolne, teine vasakpoolne? Üks on liberaalne, teine - konservatiivne? Kas ja kuidas arvestatakse toimetuses neid maailmavaatelisi hoiakuid, mis mõne teemaga kaasas käivad? Või on teemade ja uudiste valimine rohkem kinni universaalses uudisväärtuses?

Vestlusringis on ajalehe Postimees arvamustoimetaja Marti Aavik ning Delfi ja Eesti Päevalehe uudistejuht Holger Roonemaa.

