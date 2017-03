Arop avaldas singli "Lase mul olla mina"

"Lase mul olla mina" sõnad on kirjutanud Uku Arop, viisi autor on Kaspar Põtter. Lugu on pärit albumilt "P.O.E.G", mis jõuab avalikkuseni sel aastal.

Möödunud aastal teatas Uku Arop, et jätab esinejanime Suur Papa ja alustab artistinimega Arop. "See ajajärk on minu elus nüüd möödas. Aeg on edasi minna. Ma tahan, et te seda teaksite, et nimevahetus ei mõjuta minu iseloomu ega saavutusi," teatas muusik toona.